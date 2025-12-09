FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

AKBANK (AKBNK) 10 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK), 10 Aralık Çarşamba 2025 için hazırlanan analizde, 09 Aralık Salı 2025 kapanış verilerine göre 69,30 TL kapanış, %1,46 değişim ve 7,71 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBANK (AKBNK) 10 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz
Taner Şahin

AKBANK (AKBNK) hissesi 09 Aralık 2025 tarihinde güne 68,35 TL’den başladı. Seans içinde 69,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 67,85 TL görüldü ve günü 69,30 TL’den kapattı.
AKBANK (AKBNK) hissesi için 09 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,46 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,71 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 111,94 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 69,30 TL, 68,30 TL, 67,00 TL, 64,40 TL, 66,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 64,40 TL – 69,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 09 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 63,22 TL, 52 günlük ortalama 60,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 65,67 TL ve 62,33 TL destek, 70,67 TL ve 72,33 TL direnç noktalarıdır.

AKBANK (AKBNK) 10 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 1

AKBANK (AKBNK) 10 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 Aralık'ta BİM'e çeşit çeşit atıştırmalık geliyor!16 Aralık'ta BİM'e çeşit çeşit atıştırmalık geliyor!
Bakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklamasıBakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklaması

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SISE
41.7
9.428.142.204,32
% 0.43
18:10
ASELS
202
7.982.994.221,40
% 4.28
18:10
AKBNK
69.3
7.707.652.141,35
% 1.46
18:10
THYAO
271.5
7.384.879.248,75
% -0.28
18:10
ISCTR
14.33
7.165.647.520,95
% 0.77
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 AKBNK AKBNK teknik analiz AKBNK analizi AKBNK günlük teknik analiz AKBNK günlük işlem hacmi AKBNK gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.