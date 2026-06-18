ALARKO HOLDING (ALARK) 19 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde güne 100,70 TL’den başladı. Seans içinde 102,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 100,00 TL görüldü ve günü 102,90 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,26 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 102,90 TL, 100,70 TL, 103,80 TL, 109,40 TL, 107,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 100,70 TL – 109,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 18 Haziran Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 100,27 TL, 52 günlük ortalama 95,77 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 98,33 TL ve 94,67 TL destek, 107,33 TL ve 112,67 TL direnç noktalarıdır.

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