ALARKO HOLDING (ALARK) 30 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 96,55 TL’den başladı. Seans içinde 98,05 TL seviyesine yükseldi, en düşük 95,70 TL görüldü ve günü 97,15 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,61 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 97,15 TL, 96,10 TL, 95,10 TL, 93,00 TL, 92,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 92,40 TL – 97,15 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 29 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 96,50 TL, 52 günlük ortalama 98,90 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 93,67 TL ve 90,33 TL destek, 98,67 TL ve 100,33 TL direnç noktalarıdır.

