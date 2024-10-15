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Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 13:32
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Almanya’da DAX 40 Endeksi, 36 yıllık tarihinde ilk kez 19 bin 630 puan seviyesine çıkarak rekor yeniledi.

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

DAX 40 Endeksi, güne yüzde 19 bin 581 puandan başlarken 15 Ekim’den beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 19 bin 633 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

15 Ekim’de endeks 19 bin 602 puana yükselerek rekor kırmıştı.

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Analistler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 18 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına odaklandığına belirterek, ABD'de bir resesyon yaşanmayacağı beklentisi ve uluslararası basında yer alan İsrail'in İran'a karşı planladığı misilleme saldırısını askeri tesislere odaklamayı ve nükleer ve petrol tesislerini ayırmayı planladığı haberlerinin Avrupa pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Analistler, hem Avro Bölgesi hem de ABD'de para politikasının daha da gevşetilmesi nedeniyle bol likidite beklentisinin yatırımcılarının risk iştahını artırdığını da belirtti.
AA

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