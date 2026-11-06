Emekliye alternatifli zam modelleri! 30 bin liraya çıkacak

Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çalışmalar hız kazandı. Ekonomi yönetimi ve AK Parti tarafından yürütülen hazırlıklarda sona yaklaşılırken, enflasyon farkına ek olarak emeklilere refah payı veya seyyanen zam verilmesi seçenekleri de değerlendiriliyor. Hazırlanan alternatif modellerin, ilk yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Modellerin bütçeye getireceği maliyet de hesaplanıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 5 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre;Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen dörder bin liralık ikramiyenin de artırılacağı belirtiliyor. İkramiyeler; en son 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, 2026 yılında herhangi bir artış yapılmamıştı. Yapılan değerlendirmelerde, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK AYLIK 30 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Ekonomi yönetiminin yaptığı tüm bu hazırlıklar EKK'da değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme kamuoyuna Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. En düşük emekli aylığının yapılacak iyileştirme ile 30 bin lira civarına çıkarılacağı belirtiliyor.

BAKAN ŞİMŞEK TARİHE AÇIKLIK GETİRDİ

Emekliye zam konusunda milyonlarca kişinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hem çalışmanın kapsamına hem de tamamlanması beklenen tarihe açıklık getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemenin henüz son şeklini almadığını belirten Bakan Şimşek, çalışmanın bütün emeklileri kapsayacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."