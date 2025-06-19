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Altın, dolar, euro, Borsa… Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB’nin faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki ne oldu? İşte altın, dolar, euro ve Borsa’da son durum…

Altın, dolar, euro, Borsa… Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki
Ezgi Sivritepe

Piyasalar bir süredir Merkez Bankası’nın faiz kararını odağına almıştı. Özellikle TCMB’nin haziran ayında bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini sabit bıraktı. Bu önemli gelişmenin ardından piyasalardan da ilk tepki geldi. İşte gram altın, dolar, euro ve Borsa’da son durum…

faiz öncesi altın
(Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları)

ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi gram altın 4 bin 292 lira seviyelerinde seyrediyordu. Faiz kararı sonrası saat 14.00 itibarıyla gram altın 4 bin 289 lira seviyelerinde seyrediyor.

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DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, güne yükselişle başlamış ve bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,5440'tan işlem görüyordu. Faiz kararı öncesi dolar 39,5647 lira seviyesindeyken; faiz kararının ardından saat 14.00 itibarıyla dolar 39,555 lira seviyelerinde seyrediyor.

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EURODA SON DURUM

Euro/TL, sabah saatlerinde yüzde 0,1 yükselişle 45,4140'tan fiyatlanıyordu. Faiz kararı öncesi 45,5189 lira seviyelerindeydiSon olarak faiz kararının ardından euro 45,50 seviyelerinde seyrediyor.

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BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başlamıştı. Karar öncesi borsada 9.263, 17 puanındaydı. Faiz kararının ardından Borsa 9.196,86 seviyelerinde seyrediyor.

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından uzmanlardan da değerlendirmeler gelmeye başladı. HSBC Başkekonomisti İbrahim Aksoy, "Merkez Bankası jeopolitik riskleri takip ediyor. ABD karşılıklı ülkeler ile görüşüyor ama netleşen bir şey yok. Merkez Bankası riskleri göz önünde bırakarak durmuş gibi görünüyor. Enflasyon konusunda temkinli yaklaştıklarını görüyoruz" sözlerini kullandı.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,56
39,56
% 0.12
15:42
Euro
45,49
45,52
% 0.3
15:42
İngiliz Sterlini
53,28
53,31
% 0.48
15:42
Avustralya Doları
25,56
25,57
% -0.59
15:42
İsviçre Frangı
48,36
48,38
% 0.22
15:42
Rus Rublesi
0,50
0,51
% 0.28
15:40
Çin Yuanı
5,50
5,51
% 0.13
15:40
İsveç Kronu
4,09
4,10
% -0.01
15:42
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.279,67
4.279,99
% -0.02
15:27
Ons Altın / TL
133.212,26
133.241,60
% 0.07
15:42
Ons Altın / USD
3.367,39
3.367,74
% -0.05
15:42
Çeyrek Altın
6.847,47
6.997,78
% -0.02
15:27
Yarım Altın
13.652,15
13.995,56
% -0.02
15:27
Ziynet Altın
27.389,89
27.905,52
% -0.02
15:27
Cumhuriyet Altını
28.591,00
29.024,00
% -0.7
15:26
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
26.7
4.313.251.290,46
% -1.33
15:22
AKBNK
57.1
3.758.573.981,40
% -2.14
15:22
THYAO
255.25
3.606.778.291,50
% -0.78
15:22
TUPRS
141.6
3.599.037.010,60
% 3.36
15:22
EKGYO
14.63
3.572.118.277,23
% 1.81
15:22
Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın dolar Merkez Bankası Faiz kararı
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