Altın, dolar, euro, Borsa… Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Piyasalar bir süredir Merkez Bankası’nın faiz kararını odağına almıştı. Özellikle TCMB’nin haziran ayında bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini sabit bıraktı. Bu önemli gelişmenin ardından piyasalardan da ilk tepki geldi. İşte gram altın, dolar, euro ve Borsa’da son durum…



(Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları)



ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi gram altın 4 bin 292 lira seviyelerinde seyrediyordu. Faiz kararı sonrası saat 14.00 itibarıyla gram altın 4 bin 289 lira seviyelerinde seyrediyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, güne yükselişle başlamış ve bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,5440'tan işlem görüyordu. Faiz kararı öncesi dolar 39,5647 lira seviyesindeyken; faiz kararının ardından saat 14.00 itibarıyla dolar 39,555 lira seviyelerinde seyrediyor.

EURODA SON DURUM

Euro/TL, sabah saatlerinde yüzde 0,1 yükselişle 45,4140'tan fiyatlanıyordu. Faiz kararı öncesi 45,5189 lira seviyelerindeydiSon olarak faiz kararının ardından euro 45,50 seviyelerinde seyrediyor.

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BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başlamıştı. Karar öncesi borsada 9.263, 17 puanındaydı. Faiz kararının ardından Borsa 9.196,86 seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından uzmanlardan da değerlendirmeler gelmeye başladı. HSBC Başkekonomisti İbrahim Aksoy, "Merkez Bankası jeopolitik riskleri takip ediyor. ABD karşılıklı ülkeler ile görüşüyor ama netleşen bir şey yok. Merkez Bankası riskleri göz önünde bırakarak durmuş gibi görünüyor. Enflasyon konusunda temkinli yaklaştıklarını görüyoruz" sözlerini kullandı.