Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların beklediği Eylül 2026 faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentilerle paralel şekilde, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı.

Gram altın bugün saat 13.53 itibarıyla 6.831 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.05 itibarıyla 6.829 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4820'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4950 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 56,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,8960'tan işlem görüyordu. Saat 13.00 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 48,4950 liradan, euro 56,5540 liradan satılıyordu.

Saat 13.56 itibarıyla ise dolar 48,4948 TL, euro 56,5105 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.05 itibarıyla dolar 48,4950 TL, euro 56,5181 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirmişti. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puana çıktı. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puana indi.

BIST 100 saat 13.53 itibarıyla 14.451,31 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.05 itibarıyla 14.442,26 seviyesinde.