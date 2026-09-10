FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Piyasaların merakla beklediği eylül ayı faiz kararı belli oldu. Piyasalarda faizin sabit tutulmasına yönelik beklenti oluşurken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? İşte piyasaların kilitlendiği kararın ardından altın, borsa, dolar, euroda güncel rakamlarla piyasalarda son durum...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Cansu Çamcı

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların beklediği Eylül 2026 faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentilerle paralel şekilde, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 1

ALTINDA SON DURUM

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı.

Gram altın bugün saat 13.53 itibarıyla 6.831 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.05 itibarıyla 6.829 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 2

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 3

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4820'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4950 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 56,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,8960'tan işlem görüyordu. Saat 13.00 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 48,4950 liradan, euro 56,5540 liradan satılıyordu.

Saat 13.56 itibarıyla ise dolar 48,4948 TL, euro 56,5105 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.05 itibarıyla dolar 48,4950 TL, euro 56,5181 TL seviyesinde.

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 4

BORSADA SON DURUM

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirmişti. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puana çıktı. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puana indi.

BIST 100 saat 13.53 itibarıyla 14.451,31 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.05 itibarıyla 14.442,26 seviyesinde.

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 5

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul'da 15 kiralık konut projesinin detayları belli olduFiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul'da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu
Bakan Yumaklı, Türkiye ile Çin arasındaki defne yaprağı anlaşmasının imza törenine katıldıBakan Yumaklı, Türkiye ile Çin arasındaki defne yaprağı anlaşmasının imza törenine katıldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.830,93
6.831,93
% -0.43
14:21
Ons Altın / TL
212.745,60
212.819,50
% -0.29
14:36
Ons Altın / USD
4.387,39
4.387,98
% -0.32
14:36
Çeyrek Altın
10.929,49
11.170,20
% -0.43
14:21
Yarım Altın
21.790,66
22.340,40
% -0.43
14:21
Ziynet Altın
43.717,95
44.544,16
% -0.43
14:21
Cumhuriyet Altını
45.238,00
45.926,00
% -0.33
12:28
Anahtar Kelimeler:
Altın TCMB Gümüş borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.