Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Mayıs gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında FED hareketliliği başladı. Tüm dünya piyasalarının merakla beklediği FED faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında da kıpırdanma yaşanıyor. Binlerce altın yatırımcısı gram, çeyrek, ons ve yarım altının alış ve satış fiyatlarını internet üzerinden takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 3 mayıs altın fiyatlarında son durum.
Gram altın 887,62 TL'den alınıyor ve 887,74 TL'den satılıyor.
Ons altının dolar bazında alışı 1.862,54 olurken, satış fiyatı ise 1.862,99 oldu.
Çeyrek altın: 1.458,00 / 1.482,00
Yarım altın: 2.916,00/ 2.964,00
Ata altın: 6.052,71 / 6.205,63
Ziynet altın: 5.681,45 / 5.788,98
Cumhuriyet altını 5.819,00 TL'den alınıyor ve 5.901,00 TL'den satılıyor.
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