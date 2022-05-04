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  4. Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Mayıs gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Mayıs gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

04.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce yatırımcı tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. Tüm dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı öncesinde, altın fiyatlarında da kıpırdanma yaşanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 3 mayıs altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Mayıs gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında FED hareketliliği başladı. Tüm dünya piyasalarının merakla beklediği FED faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında da kıpırdanma yaşanıyor. Binlerce altın yatırımcısı gram, çeyrek, ons ve yarım altının alış ve satış fiyatlarını internet üzerinden takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 3 mayıs altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 887,62 TL'den alınıyor ve 887,74 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında alışı 1.862,54 olurken, satış fiyatı ise 1.862,99 oldu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.458,00 / 1.482,00
Yarım altın: 2.916,00/ 2.964,00

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ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın: 6.052,71 / 6.205,63
Ziynet altın: 5.681,45 / 5.788,98

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.819,00 TL'den alınıyor ve 5.901,00 TL'den satılıyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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