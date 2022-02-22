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Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Şubat gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar?

22.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın Rusya-Ukrayna krizi ile yükselişe geçti. Rusya lideri Putin Donetsk ve Luhanks'ı resmen tanıdığını duyurdu. Bunun ardından ons altın fiyatı 8,5 ayın zirvesine doğru yol aldı. Ons altındaki yükseliş gram, yarım, cumhuriyet altınlarını da etkiledi. Uzman isimler Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik adımların gelmesi sonucunda altın fiyatlarında düşüş görüleceğini söylerken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 22 Şubat güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Şubat gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar?

Piyasanın gözleri Rusya-Ukrayna krizi ile hareketlenen altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları 850 TL'ye kadar yükseldi. Ons altın Putin'in açıklamasının ardından 1914 dolara çıktı. Ons altın bu seviyeyi en son 1 Haziran 2021'de test etmişti. Eğer ons altın 1916 seviyesini aşarsa 1 yılın zirvesine ulaşacak. Gözler hem liderlerin açıklamalarında hem de FED faiz kararında olacak. İşte güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.901,26 dolardan alınıp 1.901,51 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 26.329,05 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün yüzde 1,14 değer kazanmış durumda. 846,72 TL'den alınan gram altının satışı 846,84 TL oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Şubat gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.646,00 /5.732,00
Çeyrek altın: 1.354,76 /1.384,58
Yarım altın: 2.701,05 / 2.769,15

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.419,03/ 5.521,36
Gremse altın: 13.719,00 / 13.903,00
Ata altın: 5.670,00/ 5.717,00

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasaların yönünü belirleyecek önemli olayların başında yılın 2. FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı geliyor. Bilindiği üzere ilk toplantı 26 Ocak'ta yapılmıştı ve bu toplantının sonucunda, faizleri sabit tutma kararı alınmıştı. FED'in bu yıl 3 kez faiz artıracağı öngörülüyor. Faiz artırımına başlanacağı tahmin ediliyor. Yılın 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya piyasasının gözü, doların yönünü belirleyecek olan bu toplantıda alınacak karara çevrilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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