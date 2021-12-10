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Altın ne kadar? Merkez Bankasının dolara müdahalesinin ardından gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları!

10.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolara müdahale etti. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Peki altın ne kadar? İşte Merkez Bankası'nın dolara müdahalesinin ardından gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesinin ardından değer kaybeden dolar, kısa süre sonra yeniden yükselişe geçti. Müdahalenin ardından altın fiyatları merak konusu oldu. Peki altın ne kadar? İşte Merkez Bankası'nın dolara müdahalesinin ardından gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın yüzde 0,74 değer kazandı. Türk Lirası bazında ons altın 24.665,89 TL'den alınıyor ve 24.670,90 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Yüzde 0,68 değer kazanan gram altın 791,68 TL'den alınıp 792,53 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 793,03 /793,20
Çeyrek altın alış/satış: 1.266,69/ 1.295,79
Yarım altın alış/satış: 2.525,47/ 2.591,58

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.243,00/ 5.322,00
Gremse altın alış/satış: 12.666,91 /12.957,88
Ata altın alış/satış: 5.225,10/ 5.357,51

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BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.650,50 /26.153,52
İkibuçuk altın alış/satış: 12.666,91 /12.870,70
Ziynet altın alış/satış: 5.066,76 /5.167,30

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Amerikan Doları
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