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Altın şu an ne kadar? Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından altından ilk tepki

02.12.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı. Bu haberi piyasaların nasıl karşılayacağı ise merak konusu oldu. Altın piyasasında son birkaç haftadır yükseliş hakim. Peki altın şu an ne kadar? İşte detaylar...

Altın şu an ne kadar? Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından altından ilk tepki

Altın fiyatları son zamanlarda dolarda görülen yükseliş ile yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 750 TL'nin üzerinden alınıp satılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı görev değişikliğinin görülmesiyle güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Altında yükseliş görüldü. İşte detaylar...

ALTIN ŞU AN NE KADAR?

2 Aralık 01.42 itibarıyla gram altın 765,37 TL'den alınıyor, 766,79 TL'den satılıyor. Ons altın ise TL bazında 23 bin 735,72 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 763,32 /764,10
Çeyrek altın alış/satış: 1.224,59 /1.253,70
Yarım altın alış/satış: 2.441,53/ 2.507,39

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.067,00/ 5.144,00
Gremse altın alış/satış: 12.245,92 /12.536,95
Ata altın alış/satış: 5.051,44/ 5.183,47

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 24.797,99 /25.303,94
İkibuçuk altın alış/satış: 12.245,92 /12.452,60
Ziynet altın alış/satış: 4.898,37/ 4.999,44

Altın şu an ne kadar? Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından altından ilk tepki

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Altın şu an ne kadar? Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından altından ilk tepki

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan
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