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ANADOLU EFES (AEFES) 25 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ANADOLU EFES (AEFES), 25 Eylül Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 24 Eylül Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 18,69 TL kapanış, %-0,69 değişim ve 0,48 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ANADOLU EFES (AEFES) 25 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -3,15%
AKSEN -2,54%
ALARK -3,85%
AEFES -0,69%
ASELS -3,60%
ASTOR -2,07%
BTCIM -3,80%
BIMAS -2,54%
BRSAN -3,07%
CANTE -3,42%
CIMSA -1,03%
CCOLA -1,09%
DSTKF -9,94%
ECILC -1,80%
EFOR -7,43%
EKGYO -1,61%
ENKAI -2,32%
EREGL -1,56%
FROTO -1,40%
GARAN -3,29%
GUBRF -4,02%
GLRMK -2,58%
HEKTS -4,85%
ISCTR -3,23%
KRDMD -1,03%
KTLEV -9,98%
KCHOL -2,31%
KUYAS -9,92%
MIATK 9,93%
MGROS -1,58%
OYAKC -1,23%
PASEU -9,99%
PGSUS -3,06%
PETKM -4,35%
SAHOL -3,18%
SASA -6,64%
SISE -3,12%
HALKB -1,87%
TAVHL -3,20%
TOASO 0,18%
TRMET -3,29%
TUPRS -0,06%
TRALT -3,49%
THYAO -3,35%
TTKOM 0,09%
TCELL -1,34%
TURSG -1,50%
ULKER -2,94%
VAKBN -1,92%
YKBNK -3,20%
Devrim Karadağ

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi 24 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 18,88 TL’den başladı. Seans içinde 19,09 TL seviyesine yükseldi, en düşük 18,68 TL görüldü ve günü 18,69 TL’den kapattı.
ANADOLU EFES (AEFES) hissesi için 24 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,69 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,48 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 25,49 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 18,69 TL, 18,82 TL, 18,83 TL, 19,20 TL, 18,79 TL oldu. Bu dönemde fiyat 18,69 TL – 19,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ANADOLU EFES (AEFES) hissesinin 24 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 18,80 TL, 52 günlük ortalama 19,86 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 17,67 TL ve 17,33 TL destek, 18,67 TL ve 19,33 TL direnç noktalarıdır.

ANADOLU EFES (AEFES) 25 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ANADOLU EFES (AEFES) 25 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
288.5
7.722.325.844,00
% -3.35
18:10
ASELS
367.75
7.452.281.467,00
% -3.6
18:10
TUPRS
410.75
6.360.940.705,00
% -0.06
18:10
AKBNK
70.65
6.064.664.311,65
% -3.15
18:10
SASA
2.11
5.140.891.966,68
% -6.64
18:10
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