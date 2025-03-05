Aralarında ünlü borsacı da var! Piyasaları sallayan operasyonun detayları ortaya çıktı, şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Borsa manipülasyonu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatif işlemler ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle yürüttüğü soruşturmaya dair ortaya çıkan detaylarda dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Hasan Meşe'nin de olduğu 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonun Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerindeki manipülasyon sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu ile yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şüphelilere "Sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltiliyor.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu. Diğer yandan dijital materyaller de incelenmek üzere emniyete götürüldü.

BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI

SPK'nın aralıktaki şikayet dilekçesi üzerine soruşturmanın başladığı öğrenilirken Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) hissesine yönelik paylaşımlarda ve hissede 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğu tespit edilerek başladığı aktarıldı. 17 şüphelinin söz konusu hissede gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezasına çarptırıldıklarına dair bilgilere de ulaşıldı.

ÖNCE ZİRVE SONRA SERT DÜŞÜŞ

11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15.17 değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38.66'ya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11.39'a gerilediği ve uzun bir süre akümülasyon sürecinde kaldığı öğrenildi.

PARA TRANSFERLERİ VE GÖRÜŞME KAYITLARI

SPK'nın hazırladığı ve savcılığa sunulan raporda, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde birbirleri arasında para transferlerinin olduğu, HTS kayıtlarının incelenmesinde şahıslar arasında görüşme kayıtlarına da rastlandığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYA DETAYI

Öte yandan şüphelilerin sosyal medya üzerinden Başkent Gaz hissesinin fiyatına ilişkin hedef fiyatlar verdikleri ve yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin borsada manipülasyon yaparak maddi menfaat elde ettikleri de SPK'nın hazırladığı raporda yer aldı.

O İSİM DE LİSTEDE

Şüpheliler arasındaki en dikkat çeken ismin ise sosyal medyayı aktif biçimde kullandığı belirtilen Hasan Meşe olduğu aktarıldı. Meşe'nin lüks araçla çektiği fotoğraflar ile sosyal medyadan küçük yatırımcıları "Hayalleri olan uyumaz" diyerek yönlendirdiği aktarılıyor.

"BAS GAZA AŞKIM"

Örgüt lideri olduğundan şüphelenilen H. M. adlı kişinin 65 bin takipçiye sahip sosyal medya hesabından "Bas gaza aşkım" diyerek şifreli mesaj yolladığı ortaya çıktı.