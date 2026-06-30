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ARCELIK (ARCLK) 01 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ARCELIK (ARCLK), 01 Temmuz Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 30 Haziran Salı 2026 kapanış verilerine göre 99,35 TL kapanış, %-2,21 değişim ve 0,32 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ARCELIK (ARCLK) 01 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,26%
AKSEN -2,58%
ALARK 0,19%
AEFES -1,41%
ARCLK -2,21%
ASELS -3,50%
ASTOR -0,54%
BTCIM 0,50%
BIMAS -1,55%
BRSAN -0,88%
CANTE -0,72%
CIMSA -1,75%
CCOLA 0,12%
DSTKF 2,04%
DOAS -2,02%
EKGYO -0,58%
ENKAI -0,98%
EREGL -1,75%
FROTO -1,05%
GARAN 0,51%
GUBRF -1,83%
HEKTS 0,92%
ISCTR 0,82%
KRDMD -0,80%
KCHOL -1,12%
KUYAS 10,00%
MAVI -3,34%
MIATK -9,43%
MGROS -0,37%
OYAKC -1,63%
PASEU -9,93%
PGSUS -1,13%
PETKM -0,47%
SAHOL 0,00%
SASA 0,00%
SISE -1,42%
HALKB -0,65%
TSKB -1,41%
TAVHL 0,80%
TOASO -1,75%
TRMET 3,54%
TUPRS 3,74%
TRALT 2,46%
THYAO -0,91%
TTKOM -1,76%
TCELL -2,01%
TURSG 0,49%
ULKER -2,65%
VAKBN 0,25%
YKBNK 0,15%
Devrim Karadağ

ARCELIK (ARCLK) hissesi 30 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 101,40 TL’den başladı. Seans içinde 102,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 99,20 TL görüldü ve günü 99,35 TL’den kapattı.
ARCELIK (ARCLK) hissesi için 30 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,21 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,32 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 99,35 TL, 101,60 TL, 104,10 TL, 100,10 TL, 100,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 100,10 TL – 99,35 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ARCELIK (ARCLK) hissesinin 30 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 102,98 TL, 52 günlük ortalama 108,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 99,67 TL ve 100,33 TL destek, 98,67 TL ve 98,33 TL direnç noktalarıdır.

ARCELIK (ARCLK) 01 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ARCELIK (ARCLK) 01 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
345
15.918.612.658,25
% -3.5
18:10
THYAO
326
15.308.311.636,50
% -0.91
18:10
BALSU
17.6
10.608.051.337,48
% 0.57
18:10
AKBNK
77
8.357.507.923,35
% -0.26
18:10
EREGL
40.48
7.372.336.811,34
% -1.75
18:10
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