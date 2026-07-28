FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: '1302 TL' tercih sebebi oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ayçiçeği üretimi, planlı üretim modeli kapsamında sağlanan devlet desteklerinin etkisiyle hızla artıyor.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: '1302 TL' tercih sebebi oldu

Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan Eskil'de toprak yapısı ve iklim özellikleri sayesinde kaliteli yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 1

Geçen yıl 25 bin dekar olan ekim alanı, bu yıl sağlanan devlet desteklerinin etkisiyle 60 bin dekara ulaştı. 2025 yılında 15 bin ton olan üretimin bu yıl 30 bin tona ulaşması bekleniyor.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 2

VATANDAŞLAR DA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Bölgede açan ayçiçekleri, kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla güzel görüntüler oluştururken, bölgeye gelen vatandaşlar da fotoğraf çektiriyor.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 3

Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, AA muhabirine, planlı üretim modeliyle birlikte ilçede ayçiçeği ekim alanlarının hızla artmaya başladığını söyledi.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 4

İlçede bu yıl yaklaşık 60 bin dekarlık alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını ifade eden Mutlu, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde Eskil'in yaklaşık yüzde 3'lük bir paya sahip olduğunu belirtti.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 5

"YAĞ ORANI BAKIMINDAN EN YÜKSEK DEĞERLER BU BÖLGEDE ELDE EDİLİYOR"

Mutlu, Eskil'in Tuz Gölü'ne kıyısı olmasının ürün kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan ilçemizin toprak yapısı ve iklim özellikleri sayesinde Türkiye'nin en kaliteli yağlık ayçiçeklerinden biri burada yetişiyor. Yağ oranının yüksek olmasıyla öne çıkıyor." dedi.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 6

"DEKAR BAŞINA VERİLEN 1302 LİRALIK DESTEK, ÇİFTÇİLERİMİZİN BU ÜRÜNÜ TERCİH ETMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

İlçede yaklaşık 60 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 7

"Planlı üretim modeline geçilmesiyle birlikte ekim alanlarımız yeniden genişlemeye başladı. Geçen yıl 25 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 60 bin dekara ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ilçemizde ortalama 70 ila 80 bin dekar alanda üretim yapılacağını öngörüyoruz. Devletimizin ayçiçeği üretimine verdiği destekler üreticimiz için önemli bir teşvik oluşturuyor. Dekar başına verilen 1302 liralık destek, çiftçilerimizin bu ürünü tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının daha da artacağını düşünüyoruz."

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 8

Mutlu, geçen yıl 15 bin ton olan üretimin bu sene 30 bin ton olmasını beklediklerini bildirdi.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 9

"VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN AYÇİÇEĞİ TARLALARINI ZİYARET EDİYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin yanında olduğunu ve ürün almaya devam ettiğini anlatan Mutlu, bunun da üretici açısından önemli bir güvence oluşturduğunu bildirdi.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 10

Ayçiçeği tarlalarının ilçenin tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Mutlu, "İlçemizden ve çevre illerden gelen vatandaşlar bu kartpostallık manzaraları görmek ve fotoğraf çektirmek için ayçiçeği tarlalarını ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 11

Ayçiçeği tarlalarını ziyaret eden yolculardan Can Ahmet Öztürk, Aksaray'dan Konya'ya giderken ayçiçeği tarlalarının ilgilerini çektiğini dile getirerek, "Fotoğraf çektirmek için durduk. Çok güzel görüntüler aldık, güzel bir an oldu bizim için." dedi.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 12

Yolculardan Halime Sena Yalvaç da "Kuzenlerimle beraber yolculuk yaparken günebakanları gördük, fotoğraf çekinmek istedik. Fotoğraflarımızı çektirdikten sonra yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yolda gören durup iniyor, hızla artıyor: 1302 TL tercih sebebi oldu 13
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da gong Metgün Enerji Yatırımları AŞ için çaldı 'METEN' koduyla işlem görmeye başladıBorsa İstanbul'da gong Metgün Enerji Yatırımları AŞ için çaldı 'METEN' koduyla işlem görmeye başladı
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (28 Temmuz 2026)Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (28 Temmuz 2026)

Anahtar Kelimeler:
Aksaray ayçiçeği devlet desteği üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.