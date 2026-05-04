ASELSAN (ASELS) 05 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 422,00 TL’den başladı. Seans içinde 443,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 421,50 TL görüldü ve günü 431,75 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,74 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 431,75 TL, 420,25 TL, 425,50 TL, 414,50 TL, 415,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 414,50 TL – 431,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 04 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 395,79 TL, 52 günlük ortalama 355,36 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 419,67 TL ve 408,33 TL destek, 436,67 TL ve 442,33 TL direnç noktalarıdır.

