ASELSAN (ASELS) 14 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 398,75 TL’den başladı. Seans içinde 429,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 388,50 TL görüldü ve günü 415,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 31,94 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 77,12 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 415,25 TL, 398,50 TL, 376,75 TL, 362,25 TL, 342,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 342,00 TL – 415,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 13 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 346,03 TL, 52 günlük ortalama 325,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 366,33 TL ve 317,67 TL destek, 439,33 TL ve 463,67 TL direnç noktalarıdır.

