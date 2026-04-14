ASELSAN (ASELS) 15 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 14 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 415,75 TL’den başladı. Seans içinde 425,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 408,50 TL görüldü ve günü 411,75 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 14 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,84 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 16,02 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,47 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 411,75 TL, 415,25 TL, 398,50 TL, 376,75 TL, 362,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 362,25 TL – 415,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 14 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 350,59 TL, 52 günlük ortalama 327,75 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 377,00 TL ve 343,00 TL destek, 430,00 TL ve 449,00 TL direnç noktalarıdır.

