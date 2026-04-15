İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.Yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürürken altın, gümüş ve petroldeki dalgalanmalar da merak ediliyor.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRA SINIRINDA

Gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 5 lira seviyesini test ederek yatırımcısını heyecanlandırdı. Anlık verilere göre gram altın, 6 bin 918 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Gümüşün onsu ise daha sert bir yükselişle 81 doları test etmesinin ardından 79,94 dolarda bulunuyor. Gram gümüş ise serbest piyasada 116,31 lirayı gördükten sonra 114,96 lirada hareketleniyor.

DÖVİZ KURLARI ATAĞA GEÇTİ

Küresel piyasalarda yaşanan gerilimin etkisiyle, döviz kurları peş peşe rekorlar kırıyor. Dolar ve euro hafta ortasında atağa geçti. Dolar/TL kuru yeni günde sabah seansında 09.51'de 44,75 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL dün akşam seansında 52,85 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.51'de 52,76 seviyesinde bulunuyor.

"ALTIN TARAFINDA HIZLI BİR TOPARLANMA YAŞANDI"

Finans analisti İslam Memiş'ten de piyasalara dair çarpıcı yorumlar geldi.

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes haberi geldi,15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Kalıcı bir anlaşma gelmeden her gün bu oynaklık devam edecektir. O yüzden kısa vadeli ve kaldırıçlı işlemlerden uzak durmak lazım.

Bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Geleceğe dair altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu. Çin'in elindeki doları çıkarıp altına dönüyor olması konusunda da Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuanı'nı tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Altın alımlarına devam ediyor. Bankalardaki 676 tonluk altının 22.5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu yüzde 3.3'e tekabül ediyor."

"ALTIN UZUN VADEDE YİNE YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER DESTEKLENİYOR"

"Altın kısa kısa vadeli dalgalanmalar olsa da altının uzun vadede (gümüş ve diğer metaller de dahil) yine yukarı yönlü hareketler destekleniyor. FED'in piyasa politikalarındaki makas değişikliğini savaşla birlikte bekliyorduk. TCMB 22 Nisan'da bir faiz kararı açıklayacak. Daha önceden tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şuanda tahmin edilen bir piyasa yok. Piyasalar için 1 gün bile artık çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım. Merkez Bankası o günkü koşullara göre cevap verecek."

"EURO, DOLARA KIYASLA DAHA AVANTAJLI"

'Uzun vadeli yatırımcıya ne tavsiye ediyorsunuz?' sorusuna ise Memiş şu yanıtı verdi;

"Borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesinde, 20.000 puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor. Ara ara satışlar olacaktır savaş ortamında. Döviz tarafında aman aman bir yükseliş beklemiyoruz. Euroyu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Altın gümüş tarafında yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz.

Petrol en iyi rakam savaş bitse dahi 80 dolar olarak görüyorum. 80'in aşağısı zor gibi düşünüyorum. Geleceği planlamak biraz daha mantıklı gibi geliyor."