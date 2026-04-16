Satışlarda ilk sırada: Yıllık bazda yüzde 0,98 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 245 bin 958 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 245 bin 958 ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 6,20 artarak 62 bin 527 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Suriye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, KKTC, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

SATIŞLARDA OTO GAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise yüzde 0,84 azalarak 80 bin 409 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 269 bin 583 ton olarak hesaplandı.
Satışlarda yüzde 82,82 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,63 ile tüplü LPG ve yüzde 3,55 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev bankanın uygulaması çöktü mü?Dev bankanın uygulaması çöktü mü?
Elektrik üretimi şubatta yüzde 3,09 azaldıElektrik üretimi şubatta yüzde 3,09 azaldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
84.33
En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

