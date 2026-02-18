FİNANS

ASELSAN (ASELS) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS), 19 Şubat Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 18 Şubat Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 310,25 TL kapanış, %5,53 değişim ve 25,51 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ASELSAN (ASELS) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
ASELSAN (ASELS) hissesi 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 294,75 TL’den başladı. Seans içinde 315,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 294,75 TL görüldü ve günü 310,25 TL’den kapattı.
ASELSAN (ASELS) hissesi için 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,53 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 25,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 83,19 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 310,25 TL, 294,00 TL, 296,50 TL, 302,25 TL, 301,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 294,00 TL – 310,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 18 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 301,25 TL, 52 günlük ortalama 268,59 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 299,33 TL ve 288,67 TL destek, 315,33 TL ve 320,67 TL direnç noktalarıdır.

ASELSAN (ASELS) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ASELSAN (ASELS) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

