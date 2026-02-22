ASELSAN (ASELS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 307,25 TL’den başladı. Seans içinde 314,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 306,00 TL görüldü ve günü 313,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,04 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,29 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 42,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 313,25 TL, 307,00 TL, 310,25 TL, 294,00 TL, 296,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 294,00 TL – 313,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 20 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 302,21 TL, 52 günlük ortalama 272,78 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 300,33 TL ve 287,67 TL destek, 319,33 TL ve 325,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.