ASELSAN (ASELS) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde güne 404,25 TL’den başladı. Seans içinde 405,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 396,00 TL görüldü ve günü 398,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,36 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,93 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 29,75 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 398,25 TL, 403,75 TL, 399,75 TL, 403,25 TL, 402,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 398,25 TL – 403,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 26 Ağustos Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 374,30 TL, 52 günlük ortalama 373,02 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 396,33 TL ve 394,67 TL destek, 401,33 TL ve 404,67 TL direnç noktalarıdır.

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