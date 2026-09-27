163 milyon TL yatırdıkları borsadan 2,17 milyar TL ile çıktılar: Kaya çiftinin para kaynağı merak uyandırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen fon soruşturması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yüksek tutarlı işlem iddiaları gündeme geldi. Betül Kaya, "iddiaların bağımsız ve sağlıklı biçimde incelenebilmesi için" partideki görevlerinden "affını isteyerek" istifa etti.

"ÇİFTİN TOPLAM YATIRIMI 163 MİLYON LİRA"

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin iddiasına göre Kaya’nın hisse alımlarındaki payı yaklaşık 63 milyon 359 bin TL, eşi İlyas Kaya’nınki ise 99 milyon 687 bin TL oldu. Emre, satışlardan Kaya’nın 1 milyar 344 milyon TL, eşinin de 826 milyon TL yani toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiğini ileri sürdü.

PARANIN KAYNAĞI MERAK KONUSU OLDU

İddiada sözü edilen toplam 163 milyon 46 bin TL'nin kaynağı merak uyandırdı. Kaya’nın "görevlerinden affını istediği" açıklamada da paranın kaynağına değinmedi. Kullanılan sermayenin nereden geldiği kamuoyunun yanıt beklediği sorulardan biri oldu.

İDDİALARI YANITSIZ BIRAKTI

İddiaların sorulması için Notbir'in ulaştığı Kaya, “Müsait değilim” diye yanıt verince iddialar yanıtsız kaldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ortada bir iddia varsa araştırılacağını söyledi ve "Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

MALVARLIĞI İÇİN TEDBİR TALEBİ

Öte yandan gazeteci Rojda Altınbaş'ın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın malvarlıkları için, eşi ve çocuklarını da kapsayan tedbir talebinde bulundu.

KARDEŞİ EPDK’YA ATANMIŞTI

Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, temmuz ayında ise Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu (EPDK) üyeliğine atanmıştı.