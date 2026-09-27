ASELSAN (ASELS) 28 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 25 Eylül Cuma 2026 tarihinde güne 368,25 TL’den başladı. Seans içinde 374,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 368,25 TL görüldü ve günü 372,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 25 Eylül Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,71 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 18,05 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 372,25 TL, 367,75 TL, 381,50 TL, 374,50 TL, 378,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 367,75 TL – 381,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 25 Eylül Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 381,65 TL, 52 günlük ortalama 376,82 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 365,67 TL ve 359,33 TL destek, 379,67 TL ve 387,33 TL direnç noktalarıdır.

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