Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: '1 milyon TL' detayı

Sermaye piyasalarında yaşananların ardından yatırımcılar paralarının akıbetini merak ediyor. Bir yanda yargı sürecinde hemen her gün önemli gelişmeler yaşanırken hükümet de konuyla ilgili adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan toplantıda bir talimat verdiği öne sürüldü.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN 'FON SORUŞTURMASI' TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi bürokrasisi Dolmabahçe'de toplantı gerçekleştirdi. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT: MAĞDURİYETİ GİDERİN

Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre Erdoğan, tüm kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat verdi.

O KİŞİLERİN PARALARININ EN KISA SÜREDE YATIRILMASI MASADA

Toplantıdaki ağırlıklı görüşün, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması yönünde olduğu belirtildi.