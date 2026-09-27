Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: '1 milyon TL' detayı

Sermaye piyasalarında yaşananların ardından yatırımcılar paralarının akıbetini merak ediyor. Bir yanda yargı sürecinde hemen her gün önemli gelişmeler yaşanırken hükümet de konuyla ilgili adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan toplantıda bir talimat verdiği öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi bürokrasisi Dolmabahçe'de toplantı gerçekleştirdi. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor.
Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre Erdoğan, tüm kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat verdi.
Toplantıdaki ağırlıklı görüşün, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması yönünde olduğu belirtildi.
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