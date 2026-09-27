FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: '1 milyon TL' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili verdiği öne sürülen talimat ortaya çıktı. Buna göre para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olan vatandaşların paralarının kısa sürede yatırılması gündemde.

Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: '1 milyon TL' detayı
Mehmet Hazar Gönüllü

Sermaye piyasalarında yaşananların ardından yatırımcılar paralarının akıbetini merak ediyor. Bir yanda yargı sürecinde hemen her gün önemli gelişmeler yaşanırken hükümet de konuyla ilgili adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan toplantıda bir talimat verdiği öne sürüldü.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN 'FON SORUŞTURMASI' TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi bürokrasisi Dolmabahçe'de toplantı gerçekleştirdi. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor.

Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 1 milyon TL detayı 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT: MAĞDURİYETİ GİDERİN

Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre Erdoğan, tüm kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat verdi.

O KİŞİLERİN PARALARININ EN KISA SÜREDE YATIRILMASI MASADA

Toplantıdaki ağırlıklı görüşün, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması yönünde olduğu belirtildi.

Fon soruşturmasında mağdurlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 1 milyon TL detayı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecekErzurum'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
50 derece sıcağa rağmen topluyorlar! Tarlada kilosu 20 TL50 derece sıcağa rağmen topluyorlar! Tarlada kilosu 20 TL

Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası Recep Tayyip Erdoğan sermaye sermaye piyasası kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.