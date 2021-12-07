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Citigroup: Emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etmeyecek

07.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citigroup'tan yapılan açıklamada emtia fiyatlarında yeni bir süper döngünün olmayacağı ve yükselişin devam etmeyeceği belirtildi. Öte yandan enerji fiyatlarına ilişkin ise, 2022'nin ilk çeyreğinde fiyatların gerileyeceği öngörüldü.

Citi analistlerinden Ed Morse, müşterileriyle paylaştığı bir notta emtia fiyatlarında yeni bir süper döngü olmayacağını ama emtia piyasasının genelinde seneye düşüş görülürken baz metallerin yükselebileceğini belirtti.

"TALEP PATLAMASI YAŞANMAYACAK"

“Bazı analistler emtia fiyatlarının geçen seneki gibi yükselmeye devam etmesini ve yeni bir süper döngünün sürmesini bekliyor fakat biz bu konuda aynı fikirde değiliz” diyen Morse, son süper döngüdeki talep patlamasının bir daha tekrarlanmayacağını belirtti.

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Citi, enerji maliyetlerinde gelecek yılın ilk çeyreğinde keskin bir düşüş beklediğini ve yılın ikinci yarısında ise tarımsal emtiada bu düşüşün yansımalarının görüleceğini vurguladı.

Böyle bir trendin başlamasının manşet enflasyon üzerinde somut etkileri olacağını belirten Citi, karbon salınımını azaltma çabalarıyla alüminyum ve bakırıa olan talebin orta dönemde yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

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