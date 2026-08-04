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ASTOR ENERJI (ASTOR) 05 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR), 05 Ağustos Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 04 Ağustos Salı 2026 kapanış verilerine göre 302,75 TL kapanış, %4,22 değişim ve 6,42 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ASTOR ENERJI (ASTOR) 05 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 3,18%
AKSEN 4,23%
ALARK 0,97%
AEFES -2,45%
ASELS 3,87%
ASTOR 4,22%
BTCIM 1,02%
BIMAS 1,78%
BRSAN 3,85%
CANTE 1,69%
CIMSA 1,73%
CCOLA 0,23%
DSTKF 0,37%
ECILC 4,33%
EFOR -3,59%
EKGYO 1,70%
ENKAI -1,38%
EREGL 2,56%
FROTO 1,90%
GARAN 3,05%
GUBRF 2,22%
GLRMK 2,21%
HEKTS 0,34%
ISCTR -0,71%
KRDMD 3,88%
KTLEV 0,24%
KCHOL 1,12%
KUYAS 2,84%
MIATK 0,47%
MGROS 3,03%
OYAKC 1,48%
PASEU 5,33%
PGSUS 1,47%
PETKM 2,73%
SAHOL 2,72%
SASA 0,00%
SISE 0,71%
HALKB 1,29%
TAVHL 2,88%
TOASO 0,18%
TRMET 0,88%
TUPRS -0,09%
TRALT 2,84%
THYAO 2,13%
TTKOM 2,18%
TCELL 2,97%
TURSG -0,79%
ULKER 0,74%
VAKBN 2,16%
YKBNK 2,53%
Devrim Karadağ

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 04 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 293,25 TL’den başladı. Seans içinde 303,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 292,75 TL görüldü ve günü 302,75 TL’den kapattı.
ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 04 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,56 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 302,75 TL, 290,50 TL, 295,50 TL, 287,50 TL, 278,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 278,00 TL – 302,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 04 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 301,86 TL, 52 günlük ortalama 304,42 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 286,00 TL ve 270,00 TL destek, 310,00 TL ve 318,00 TL direnç noktalarıdır.

ASTOR ENERJI (ASTOR) 05 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ASTOR ENERJI (ASTOR) 05 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
323.75
22.652.396.900,00
% 2.13
18:10
AKBNK
68.1
15.776.552.596,25
% 3.18
18:10
ISCTR
12.59
11.399.644.875,80
% -0.71
18:10
ASELS
349.25
11.056.876.526,00
% 3.87
18:10
YKBNK
34.86
10.397.339.513,74
% 2.53
18:10
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