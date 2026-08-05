Balıkçılara 'palamut' uyarısı

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, uygulanan av yasağının palamudun doğal üreme ve gelişim sürecini korumayı amaçladığı belirtilerek, bu sayede gelecek av sezonlarında denizlerdeki balık popülasyonunun ve av verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, denizlerdeki doğal dengenin korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Denizlerimizi korumak, geleceğimizi korumaktır. Av yasağına uyalım, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyelim. Bugünün koruması, yarının bereketidir" ifadelerine yer verildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm balıkçıları ve vatandaşları yürürlükte bulunan av yasağına uymaya davet ederek, denizlerin bereketinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır