ASTOR ENERJI (ASTOR) 05 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde güne 365,00 TL’den başladı. Seans içinde 367,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 322,75 TL görüldü ve günü 322,75 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 17,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 51,62 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 322,75 TL, 358,50 TL, 363,50 TL, 330,50 TL, 312,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 312,75 TL – 363,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 04 Haziran Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 328,05 TL, 52 günlük ortalama 257,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 301,67 TL ve 281,33 TL destek, 352,67 TL ve 383,33 TL direnç noktalarıdır.

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