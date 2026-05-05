ASTOR ENERJI (ASTOR) 06 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 292,00 TL’den başladı. Seans içinde 300,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 288,00 TL görüldü ve günü 295,75 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,89 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,84 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 36,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 295,75 TL, 290,25 TL, 284,00 TL, 264,00 TL, 254,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 254,75 TL – 295,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 05 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 225,17 TL, 52 günlük ortalama 204,44 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 267,67 TL ve 240,33 TL destek, 308,67 TL ve 322,33 TL direnç noktalarıdır.

