ASTOR ENERJI (ASTOR) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 303,75 TL’den başladı. Seans içinde 326,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 302,25 TL görüldü ve günü 319,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,72 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 16,73 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 52,81 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 319,00 TL, 301,75 TL, 277,00 TL, 276,50 TL, 278,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,50 TL – 319,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 03 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 293,03 TL, 52 günlük ortalama 296,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 290,33 TL ve 261,67 TL destek, 333,33 TL ve 347,67 TL direnç noktalarıdır.

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