ASTOR ENERJI (ASTOR) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 316,50 TL’den başladı. Seans içinde 336,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 315,50 TL görüldü ve günü 325,25 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,44 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,21 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 43,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 325,25 TL, 317,50 TL, 319,00 TL, 301,75 TL, 277,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 277,00 TL – 325,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 07 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 294,81 TL, 52 günlük ortalama 301,43 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 293,00 TL ve 261,00 TL destek, 341,00 TL ve 357,00 TL direnç noktalarıdır.

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