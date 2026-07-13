Toplamıyorlar, yere atıyorlar! Bu işten günlük 1500 lira kazanıyorlar

Bursa'da meyve bahçelerinde "tekleme" işçileri, hasat öncesi ağaçların daha verimli ürün vermesi için yoğun mesai yapıyor. İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki bahçelerde sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya başlayan işçiler, ağaçların taşıyabileceğinden fazla olan nektarin ve armutları dallardan koparıp yere atıyor. Bu zorlu mesainin karşılığında ise günlük 1500 lira yevmiye alıyorlar.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezleri arasında yer alan Bursa'da bu yıl iklim şartlarının elverişli seyretmesi nedeniyle ağaçlarda yüksek meyve tutumu yaşandı. Verimin artmasıyla birlikte tekleme işçilerine olan ihtiyaç da yükselirken, sezon işçiler için önemli bir gelir kaynağına dönüştü.

AĞAÇLARIN YÜKÜ HAFİFLETİLİYOR

Ağaçların üzerinde oluşan aşırı meyve yükünü azaltmak için çalışan işçiler, üreticiler açısından ek maliyet oluştursa da ürün kalitesinin korunmasında kritik bir görev üstleniyor. Bazı bahçelerde tekleme işlemi sonrasında yere dökülen nektarin çağlaları ve küçük armutların oluşturduğu yoğun görüntü dikkat çekerken, her ağaç hasat dönemine özenle hazırlanıyor.

Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme işi yapan Nurbay Kaya, bu yıl meyve tutumunun fazla olmasının bereket anlamına geldiğini ancak ağaç sağlığı ve kaliteli ürün elde edilmesi için her meyvenin dalda bırakılmasının doğru olmadığını söyledi. Kaya, ağaçların taşıyabileceğinden fazla olan meyveleri koparıp uzaklaştırdıklarını, bazı dallarda bulunan meyvelerin yarısından fazlasını yere attıklarını ifade etti.

SABAH 06.30'DA BAŞLIYORLAR

Günlük 1500 lira yevmiye ile çalıştıklarını belirten Kaya, çalışma düzenlerini şu sözlerle anlattı:

"Sabah 06.30'da başlıyoruz, akşama 16.30'a kadar çalışıyoruz. Bu zaman içinde 4 kez mola veriyoruz. Tek yaptığımız fazla meyveyi koparıp yere atmak. Dalları rahatlatıyoruz, ağacın verimini artırıyoruz."

KALİTELİ ÜRÜN İÇİN ZORUNLU İŞLEM

Kaya, tekleme işlemi sayesinde dalda kalan meyvelerin daha güçlü geliştiğini belirterek, bu uygulamanın yapılmaması halinde meyvelerin küçük kalacağını, kalitenin düşeceğini ve ürünlerin pazarda alıcı bulmakta zorlanacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır