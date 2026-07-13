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MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var

MASAK'ın AHBAP Derneğindeki para trafiğine ilişkin hazırladığı raporda, gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda çok sayıda işlemin açıklama kısmında Haluk Levent'in adının geçtiği belirtilirken, şüphelilerden biri hakkında 190 milyon TL'lik bahis oynadığı iddiasına da yer verildi.

MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var

MASAK tarafından hazırlanan raporda, AHBAP Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

MASAK RAPORUNDA AHBAP ÇEVRESİNDEKİ PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var 1

GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var 2

İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI

MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var 3

E.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASI

Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

MASAK raporunda Haluk Levent detayı! Onlarca işlemde adı var 4

"AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN" DEĞERLENDİRMESİ

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Haluk Levent bahis MASAK ahbap rapor
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