ASTOR ENERJI (ASTOR) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 323,00 TL’den başladı. Seans içinde 324,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 310,50 TL görüldü ve günü 317,50 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,38 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 36,48 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 317,50 TL, 325,25 TL, 317,50 TL, 319,00 TL, 301,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 301,75 TL – 325,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 296,44 TL, 52 günlük ortalama 303,49 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 303,67 TL ve 290,33 TL destek, 327,67 TL ve 338,33 TL direnç noktalarıdır.

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