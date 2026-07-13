ASTOR ENERJI (ASTOR) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 326,50 TL’den başladı. Seans içinde 328,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 308,75 TL görüldü ve günü 318,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,38 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 318,00 TL, 325,75 TL, 304,75 TL, 317,50 TL, 325,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 304,75 TL – 325,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 13 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 301,49 TL, 52 günlük ortalama 309,00 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 306,33 TL ve 294,67 TL destek, 327,33 TL ve 336,67 TL direnç noktalarıdır.

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