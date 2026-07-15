ASTOR ENERJI (ASTOR) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 317,50 TL’den başladı. Seans içinde 330,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 314,00 TL görüldü ve günü 325,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,93 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 39,84 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 325,00 TL, 318,00 TL, 325,75 TL, 304,75 TL, 317,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 304,75 TL – 325,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 15 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 302,94 TL, 52 günlük ortalama 310,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 311,00 TL ve 297,00 TL destek, 332,00 TL ve 339,00 TL direnç noktalarıdır.

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