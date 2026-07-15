BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e bu hafta ev teknolojisinden yapı markete kadar zengin bir ürün yelpazesi geliyor. Kumtel ankastre set, buz makinesi ve Dijitsu QLED televizyonlar öne çıkarken, RKS katlanabilir elektrikli bisikletler mobilite arayanlara hitap ediyor. Ev işleri ve tadilat için SGS el aletleri, Assur matkaplar ve Fixed yapıştırıcılar raflarda yerini alacak. Çocuklar için de Pilsan ve Art Craft oyuncakları ile eğlenceli eğitici setler geliyor. Her ihtiyaca uygun pratik çözümler bu hafta BİM'de sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel dijital dokunmatik beyaz cam ankastre set 12,900 TL

Kumtel dijital dokunmatik beyaz cam ankastre set 12,900 TL

Kumtel buz makinesi 3,900 TL

RKS Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL

RKS katlanabilir RSIII Pro X elektrikli bisiklet 29,900 TL

Dijitsu 50 inç 4K ultra HD Qled Google TV 50DQ40000 17,990 TL

Dijitsu 32 inç HD Google TV DG27000 7,990 TL

Dijitsu 43 inç full HD Qled Google TV DQ40000 11,990 TL

Kumtel ayaklı vantilatör 990 TL

Kumtel kule tipi vantilatör 1,590 TL

Kumtel çift elektrikli ocak hotplate 1,290 TL

Kumtel doldurulabilir pürmüz 249 TL

Fakir Range vantilatör 5 kanat 55 w 1,490 TL

Altus yarı otomatik espresso makinesi AL4955 5,990 TL

Kale termos oto soğutucu termos 25 L 2,750 TL

Powertech 1005 tıraş makinesi 250 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Assur darbeli akülü vidalama 1,390 TL

Assur darbeli akülü vidalama 1,390 TL

Assur akülü matkap 1,390 TL

Proware kerpeten 280 no 499 TL

Proware kalın sıcak mum silikon tabancası 299 TL

Proware mum silikon 200 g 99 TL

Proware ince sıcak mum silikon tabancası 229 TL

Klozet kapağı yetişkin 349 TL

Aparatlı klozet kapağı çocuk 449 TL

Kluger beyaz eşya & porselen sprey boyası 400 ml 229 TL

Boss Tape tamir alüminyum bant 48mm 10m 59 TL

Boss Tape çift taraflı köpük bant beyaz 19mm 2m 59 TL

Boss Tape yapışkanlı gider filtresi 59 TL

Boss Tape çift taraflı montaj bandı 25x30 mm 59 TL

Boss Tape lavabo küvet sızdırmazlık bandı 22mmx3,35m 59 TL

Boss Tape çift taraflı halı kaydırmaz bant 25 mm-5 m 59 TL

SGS tornavida seti blister ambalaj 349 TL

SGS kırıcı delici matkap SDS plus 2,590 TL

SGS matkap uç seti 349 TL

SGS Allen anahtar takım 9'lu set 299 TL

SGS lavabo açma sustası 3 m 179 TL

SGS titreşim önleyici makine ayağı 149 TL

SGS profesyonel maket bıçağı 18 mm 159 TL

SGS kontrol kalemi + elektrik bandı 139 TL

SGS metal sabit sırık 120cm 119 TL

SGS plastik çekpas 40 cm 119 TL

SGS çatal başlı çekiç 250 g 229 TL

SGS kurbağacık anahtar 10" 499 TL

SGS çok amaçlı elastik tokmak - 50mm 229 TL

SGS speed nitril kaplı örme eldiven 75 TL

SGS mini makaralı kablo - 5mt cca 549 TL

SGS cam kazıma aparatı plastik 99 TL

SGS universal mobilya sabitleme kiti 149 TL

SGS yer fırçası 129 TL

SGS oto fırçası - beyaz takoz 129 TL

SGS halı fırçası 129 TL

SGS şerit metre 5x19mm 149 TL

SGS bits uç seti 4 lü crv çelik 175 TL

SGS koruyucu iş güvenliği gözlüğü 65 TL

SGS mini eğe seti 4x160mm 199 TL

SGS cam menfezi 175 mm 65 TL

SGS basınçlı yıkama makinesi 5,490 TL

SGS silikon tabancası ekstra kalın plastik gövde 199 TL

SGS silikon derz çekme raglesi 4 adet 119 TL

SGS parmak rulo 10 cm 99 TL

SGS çift taraflı köpük bant 18mm x 2m 45 TL

SGS tamir bandı 48mmx10 m 55 TL

SGS akrilik siliconize çift taraflı bant 18mm x 2m 55 TL

SGS robot fırça plastik saplı 3'lü 139 TL

SGS saptak ispatula 119 TL

SGS sarı ispatula - 80mm 99 TL

SGS pas sökücü sprey 200 ml 129 TL

SGS oto yıkama süngeri / çok amaçlı sünger 49 TL

Fixed high tack polimer yapıştırıcı 115g 149 TL

Fixed F500 silikonize mastik 500g 99 TL

Fixed F280 silikon 280 g beyaz şeffaf 139 TL

Fixed derz tamir dolgusu 380 g 129 TL

Fixed F505 sıvı çivi - montaj yapıştırıcısı 505 gr 129 TL

Fixed mucize temizleme pastası 500 g 129 TL

Fixed duvar tamir macunu 650 g 129 TL

Fixed hızlı yapıştırıcı 200 ml aktivatör + 35 g yapıştırıcı 129 TL

Fixed kapı pencere bandı 2x3m D tip 95 TL

Fixed ahşap tutkal 100 ml 75 TL

Fixed hızlı yapıştırıcı 20 g 75 TL

Fixed F50 tüp silikon 99 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Yükselen Zeka 12-36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 289 TL

Yükselen Zeka 12-36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 289 TL

Yükselen Zeka 6-16 ay ilk pofidik magnet puzzle 269 TL

Akülü Chevrolet Camaro HL558 15,000 TL

Pilsan oyuncak kürek tırmık seti 2'li 199 TL

Pilsan çıngıraklı yol arkadaşım farklı renklerde 189 TL

Art Craft hayvan dostları ve capybara hamur seti 129 TL

Art Craft yumuşak bloki blokları kamyon seti 249 TL

Apnea figürlü eğlenceli çocuk deniz maskesi 549 TL

Apnea wiper buhar silecekli yüzücü maskesi 999 TL

Apnea genç sörf tipi yüzücü gözlüğü 349 TL

Oyuncak şapkalı puset 245 TL

Oyuncak süpermarket arabası ve seti 399 TL

Uçar Oyuncak tombul kamyon 319 TL

Uçar Oyuncak oyuncak römorklu traktör 219 TL

Sesli vakum çekmeli süpürge 329 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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