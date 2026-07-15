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BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu
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BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bim katalog yayına girdi. 19 Temmuz bim aktüel ürünler bu hafta dopdolu içerikleriyle göz dolduruyor. Teknolojiden yapı markete, oyuncaktan ev gereçlerine kadar pek çok ürün bim de bu hafta raflarda yerini alacak. BİM aktüel ürünler listesine göz atmak, Bim market ve diğer marketlerin katalogları için bizi takip edin!

BİM'e bu hafta ev teknolojisinden yapı markete kadar zengin bir ürün yelpazesi geliyor. Kumtel ankastre set, buz makinesi ve Dijitsu QLED televizyonlar öne çıkarken, RKS katlanabilir elektrikli bisikletler mobilite arayanlara hitap ediyor. Ev işleri ve tadilat için SGS el aletleri, Assur matkaplar ve Fixed yapıştırıcılar raflarda yerini alacak. Çocuklar için de Pilsan ve Art Craft oyuncakları ile eğlenceli eğitici setler geliyor. Her ihtiyaca uygun pratik çözümler bu hafta BİM'de sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kumtel dijital dokunmatik beyaz cam ankastre set 12,900 TL

BİM e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu 1

  • Kumtel dijital dokunmatik beyaz cam ankastre set 12,900 TL
  • Kumtel buz makinesi 3,900 TL
  • RKS Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL
  • RKS katlanabilir RSIII Pro X elektrikli bisiklet 29,900 TL
  • Dijitsu 50 inç 4K ultra HD Qled Google TV 50DQ40000 17,990 TL
  • Dijitsu 32 inç HD Google TV DG27000 7,990 TL
  • Dijitsu 43 inç full HD Qled Google TV DQ40000 11,990 TL
  • Kumtel ayaklı vantilatör 990 TL
  • Kumtel kule tipi vantilatör 1,590 TL
  • Kumtel çift elektrikli ocak hotplate 1,290 TL
  • Kumtel doldurulabilir pürmüz 249 TL
  • Fakir Range vantilatör 5 kanat 55 w 1,490 TL
  • Altus yarı otomatik espresso makinesi AL4955 5,990 TL
  • Kale termos oto soğutucu termos 25 L 2,750 TL
  • Powertech 1005 tıraş makinesi 250 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Assur darbeli akülü vidalama 1,390 TL

BİM e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu 2

  • Assur darbeli akülü vidalama 1,390 TL
  • Assur akülü matkap 1,390 TL
  • Proware kerpeten 280 no 499 TL
  • Proware kalın sıcak mum silikon tabancası 299 TL
  • Proware mum silikon 200 g 99 TL
  • Proware ince sıcak mum silikon tabancası 229 TL
  • Klozet kapağı yetişkin 349 TL
  • Aparatlı klozet kapağı çocuk 449 TL
  • Kluger beyaz eşya & porselen sprey boyası 400 ml 229 TL
  • Boss Tape tamir alüminyum bant 48mm 10m 59 TL
  • Boss Tape çift taraflı köpük bant beyaz 19mm 2m 59 TL
  • Boss Tape yapışkanlı gider filtresi 59 TL
  • Boss Tape çift taraflı montaj bandı 25x30 mm 59 TL
  • Boss Tape lavabo küvet sızdırmazlık bandı 22mmx3,35m 59 TL
  • Boss Tape çift taraflı halı kaydırmaz bant 25 mm-5 m 59 TL

BİM e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu 3

  • SGS tornavida seti blister ambalaj 349 TL
  • SGS kırıcı delici matkap SDS plus 2,590 TL
  • SGS matkap uç seti 349 TL
  • SGS Allen anahtar takım 9'lu set 299 TL
  • SGS lavabo açma sustası 3 m 179 TL
  • SGS titreşim önleyici makine ayağı 149 TL
  • SGS profesyonel maket bıçağı 18 mm 159 TL
  • SGS kontrol kalemi + elektrik bandı 139 TL
  • SGS metal sabit sırık 120cm 119 TL
  • SGS plastik çekpas 40 cm 119 TL
  • SGS çatal başlı çekiç 250 g 229 TL
  • SGS kurbağacık anahtar 10" 499 TL
  • SGS çok amaçlı elastik tokmak - 50mm 229 TL
  • SGS speed nitril kaplı örme eldiven 75 TL
  • SGS mini makaralı kablo - 5mt cca 549 TL
  • SGS cam kazıma aparatı plastik 99 TL
  • SGS universal mobilya sabitleme kiti 149 TL
  • SGS yer fırçası 129 TL
  • SGS oto fırçası - beyaz takoz 129 TL
  • SGS halı fırçası 129 TL
  • SGS şerit metre 5x19mm 149 TL
  • SGS bits uç seti 4 lü crv çelik 175 TL
  • SGS koruyucu iş güvenliği gözlüğü 65 TL
  • SGS mini eğe seti 4x160mm 199 TL
  • SGS cam menfezi 175 mm 65 TL

BİM e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu 4

  • SGS basınçlı yıkama makinesi 5,490 TL
  • SGS silikon tabancası ekstra kalın plastik gövde 199 TL
  • SGS silikon derz çekme raglesi 4 adet 119 TL
  • SGS parmak rulo 10 cm 99 TL
  • SGS çift taraflı köpük bant 18mm x 2m 45 TL
  • SGS tamir bandı 48mmx10 m 55 TL
  • SGS akrilik siliconize çift taraflı bant 18mm x 2m 55 TL
  • SGS robot fırça plastik saplı 3'lü 139 TL
  • SGS saptak ispatula 119 TL
  • SGS sarı ispatula - 80mm 99 TL
  • SGS pas sökücü sprey 200 ml 129 TL
  • SGS oto yıkama süngeri / çok amaçlı sünger 49 TL
  • Fixed high tack polimer yapıştırıcı 115g 149 TL
  • Fixed F500 silikonize mastik 500g 99 TL
  • Fixed F280 silikon 280 g beyaz şeffaf 139 TL
  • Fixed derz tamir dolgusu 380 g 129 TL
  • Fixed F505 sıvı çivi - montaj yapıştırıcısı 505 gr 129 TL
  • Fixed mucize temizleme pastası 500 g 129 TL
  • Fixed duvar tamir macunu 650 g 129 TL
  • Fixed hızlı yapıştırıcı 200 ml aktivatör + 35 g yapıştırıcı 129 TL
  • Fixed kapı pencere bandı 2x3m D tip 95 TL
  • Fixed ahşap tutkal 100 ml 75 TL
  • Fixed hızlı yapıştırıcı 20 g 75 TL
  • Fixed F50 tüp silikon 99 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Yükselen Zeka 12-36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 289 TL

BİM e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu 5

  • Yükselen Zeka 12-36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 289 TL
  • Yükselen Zeka 6-16 ay ilk pofidik magnet puzzle 269 TL
  • Akülü Chevrolet Camaro HL558 15,000 TL
  • Pilsan oyuncak kürek tırmık seti 2'li 199 TL
  • Pilsan çıngıraklı yol arkadaşım farklı renklerde 189 TL
  • Art Craft hayvan dostları ve capybara hamur seti 129 TL
  • Art Craft yumuşak bloki blokları kamyon seti 249 TL
  • Apnea figürlü eğlenceli çocuk deniz maskesi 549 TL
  • Apnea wiper buhar silecekli yüzücü maskesi 999 TL
  • Apnea genç sörf tipi yüzücü gözlüğü 349 TL
  • Oyuncak şapkalı puset 245 TL
  • Oyuncak süpermarket arabası ve seti 399 TL
  • Uçar Oyuncak tombul kamyon 319 TL
  • Uçar Oyuncak oyuncak römorklu traktör 219 TL
  • Sesli vakum çekmeli süpürge 329 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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