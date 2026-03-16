ASTOR ENERJI (ASTOR) 17 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 196,00 TL’den başladı. Seans içinde 196,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 183,70 TL görüldü ve günü 186,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,57 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,37 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 17,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 186,00 TL, 194,90 TL, 199,50 TL, 193,00 TL, 195,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 186,00 TL – 199,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 16 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 185,28 TL, 52 günlük ortalama 166,40 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 181,67 TL ve 177,33 TL destek, 194,67 TL ve 203,33 TL direnç noktalarıdır.

