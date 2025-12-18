Cebinizi rahatlatacak o fırsat burada! DenizBank'tan %0 faizli 90.000 TL'ye varan nakit

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nasıl başvurulur?

DenizBank'ın yeni müşterilere özel %0 faizli 65.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 90.000 TL'ye varan nakit kampanyasından yararlanmak isterseniz sürecin tamamen uzaktan işlediği müjdesini verelim. Banka şubelerinde sıra beklemeden, evrak hazırlama zahmetine girmeden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İzleyeceğiniz adımlar şöyle:

MobilDeniz uygulamasını telefonunuza indirin ve açın.

Giriş ekranındaki "Müşteri Ol" butonuna tıklayın.

Ekranda istenilen bilgileri doldurun, sözleşme onaylarını tamamlayın.

Kimliğinizi doğruladıktan sonra müşteri temsilcimize görüntülü bağlanın.

Kredi ve kredi kartı başvurunuzu uygulama üzerinden gerçekleştirin.

31 Aralık 2025 tarihine kadar sürecin tamamlanması ve belirtilen koşulların (hayat sigortası tercihi vb.) sağlanması gerekli.

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

%0 Faizli 65.000 TL Kredi - Kampanya Detayları

Kampanyadan 31 Aralık 2025 tarihine kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.

Kampanya kapsamında, müşteriler hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaklardır.

Kampanya kapsamında 3 aya kadar vadeli %0 faizli kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL'dir.

Her müşteri yalnızca 1 kez %0 faizli kampanyadan faydalanabilir.

65.000 TL'den yüksek tutarlar talep edilmesi durumunda veya tüm tutarlar için 6 aydan daha uzun vade veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı, KKB puanınız, genel borçluluk durumu ve başvurulan kanala göre değişkenlik gösterecektir.

MobilDeniz'den DenizBank müşterisi olduktan sonra kampanya süresi boyunca MobilDeniz uygulaması üzerinden avantajlı ihtiyaç kredisi oranları ile kredi kullanma hakkı elde edilir.

Avantajlı kredi kampanyasından sadece 1 kez yararlanılabilir.

Kampanyadan ilk kez müşterimiz olup kredi başvurusu yapan DenizBanklılar 1 ay süresince yararlanabilir.

Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir.

Yasal vade sınırlamaları gereği maksimum vadeler; 250.000 TL üzerindeki tutarlar için 12 ay, 125.000-250.000 TL aralığındaki tutarlar için 24 ay, 125.000 TL ve altındaki tutarlar için 36 aydır.

Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır.

Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

Kredi başvurusu banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvuru olumsuz sonuçlanabilir, talep edilen tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

Gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma ve faiz oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans - Kampanya Detayları

%0 Faizli 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans kampanyasından 31 Aralık 2025 tarihine kadar MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve MobilDeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması aracılığıyla yapılan ilk bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşteriler faydalanabilir.

Bireysel Kredi Kartı onaylandığı günün 2 iş günü sonrasında tanımlanır ve kredi kartının kullanılabilir nakit limitinin yeterli olması durumunda, hak tanımlanan tarih ile 15.01.2026 tarihleri arasında kullanılabilir.

%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans kampanyası bireysel asıl kredi kartları için geçerlidir. Ek kartlar, Business kartlar, İşletme kartlar, Üretici Kartlar, Net Kart ve Banka kartları kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan yararlanabilmek için, başvuru yapıldığı tarihte, mevcutta açık statülü DenizBank Bireysel Kredi Kartlarından herhangi birine sahip olunmaması gerekmektedir.

1 Kasım 2025 tarihi itibariyle kartını kapatıp, yeni kart alınması durumunda, kampanyaya dahil olunamaz.

Onaylanan kartın nakit limitine göre, 250 TL ile 25.000 TL arasında Taksitli Nakit Avans kullanımı yapılabilir.

Müşteriler, Taksitli Nakit Avans hakkını DenizBank'ın tüm kanallarından "Taksitli Nakit Avans" menüsüne giriş yaparak, nakit limitini kullanabilecektir. Taksitli Nakit Avans kullanım vadesi 3 ay seçilmelidir.

Taksitli Nakit Avans’a ait taksitler, kredi kartı hesap özetinde yer alacaktır.

Taksitli Nakit Avans kullanımı için kredi kartının fiziken teslim alınması gerekmektedir.

Ek Kartlar, Business Kartlar, Net Kart ve Banka Kartı başvuruları dahil değildir.

