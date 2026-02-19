ASTOR ENERJI (ASTOR) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 190,00 TL’den başladı. Seans içinde 190,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 180,00 TL görüldü ve günü 185,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 185,00 TL, 186,80 TL, 175,80 TL, 177,10 TL, 181,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 175,80 TL – 186,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 19 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 166,63 TL, 52 günlük ortalama 141,53 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 178,00 TL ve 171,00 TL destek, 189,00 TL ve 193,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.