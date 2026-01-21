ASTOR ENERJI (ASTOR) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 151,00 TL’den başladı. Seans içinde 154,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 138,60 TL görüldü ve günü 146,70 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,12 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 91,31 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 146,70 TL, 153,00 TL, 159,50 TL, 154,70 TL, 150,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 146,70 TL – 159,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 21 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 130,28 TL, 52 günlük ortalama 111,75 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 141,67 TL ve 137,33 TL destek, 154,67 TL ve 163,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.