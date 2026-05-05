'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında gelen piyasa uzmanı İslam Memiş, yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, tarafların açıklamalarının piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyerek "İran ‘gemileri vurdum’ diyor, Amerika ‘yalan’ diyor. Burada bir belirsizlik oluşuyor. Tabii ki herkes birbirine karşı psikolojik savaşı devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"SERT ALGILANMALAR YAŞANDI"

Bu belirsizliğin piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu belirten Memiş,"Piyasalar kendine yön veremiyor, sert algılanmalar yaşandı. Sabah saatlerinde biraz daha güçlüydü, gemi vuruldu haberiyle birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda" dedi.

PETROL 119 DOLARA FIRLADI

Petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, bunun diğer varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi:

“Yine petrol fiyatları yükseldi, yine petrol fiyatlarının yüksek olduğu bir güne başladık. 119 dolar seviyesindeyiz. Petrol karşısındaki varlıklarda satıcılık sürüyor.”

ABD-İran geriliminin piyasalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Amerika tarafındaki ve İran tarafındaki gerilim piyasaları baskı altında bırakıyor. Haftanın ilk işlem gününe yine Amerika-İran gerilimiyle başladık"

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde gelmesini normal karşıladı:

“Önemli bir veri vardı; enflasyon verisi piyasa beklentisinin bir puan üzerinde açıklandı ama bu da doğaldır, bunu unutmamak lazım. %3’ün aşağısında açıklansaydı bu inandırıcılığını kaybederdi, aslında normal olan buydu; yüksek gelmesi bekleniyordu.”

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ

Yıllık enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yıllık enflasyon tarafındaki tahminler biraz daha revize ediliyor. Büyük bir ihtimalle %30’un altında bir enflasyon görmek zor, dışsal etkenlerden dolayı.”

Memiş, bu konuda yapılan yorumlara da yer vererek "Dün Levent Yılmaz hoca dedi ki, ‘%30’un altındaki her rakama şu anda imza atarım. Bu senenin enflasyonu bu desinler, %29 desinler hemen imza atarım.’ Yani doğru söylüyorsunuz, %29 şansı zor. Çünkü dışsal etkenlerden kaynaklanan bir durum.”

BEKLE, GÖR, İHTİYACIN OLANI AL

Memiş, mevcut psikolojiyi şu sözlerle özetledi:

“Piyasalardaki bekle-gör politikası da sürüyor. Yatırımcılar için ‘neyi alırım da kazanırım, neyi satarım da kazanırım’ psikolojisi artık geçerliliğini yitirdi. Daha çok ‘bekle, gör, ihtiyacın olanı al ve kenarda bekle’ modunda bir piyasa var.”

CUMA GÜNÜ KRİTİK VERİ

Memiş, özellikle ABD istihdam verisine dikkat çekti:

“Bunun haricinde cuma günü Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, burayı takip etmeye devam edeceğiz.”

Gündemin ana başlığının değişmediğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki yönün açıklamalara bağlı olduğunu belirtti:

“Onun dışında piyasalarda, para piyasalarında önemli bir gelişme yok. Gündem malum: Amerika-İran gerilimi. Buradaki açıklamalarla piyasa manipüle ediliyor.”

KÜLÇE ALTIN TALEBİ ARTTI

Altın talebindeki artışa da değinen Memiş, özellikle fiziki altına yönelimin güçlendiğini ifade etti:

“Altın talebine baktığımız zaman külçe altın talebi yılın ilk çeyreğinde ciddi anlamda arttı. Daha önce mücevherat, takı sektöründe talep artıyordu ama yılın ilk çeyreğinde külçe altınlara ciddi bir yönelim olduğunu gözlemliyoruz.”

RİZE VE MALATYA LİSTE BAŞI

Memiş, bankalardaki altın mevduat oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle yerli yatırımcılar tarafında bankalardaki altın mevduat oranları %14,5–%15,5 civarında artmış durumda. Rize ve Malatya gibi illerimiz en fazla altın mevduat talebinde bulunan iller arasında yer aldı.”

Son olarak piyasalardaki genel tabloyu özetleyen Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrıda bulundu:

"Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Yine piyasa özeti yapıyoruz ve ‘elinizdekine sahip çıkın’ diyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok."