ASTOR ENERJI (ASTOR) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 235,20 TL’den başladı. Seans içinde 235,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 235,20 TL görüldü ve günü 235,20 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,21 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 0,89 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 235,20 TL, 261,25 TL, 260,50 TL, 266,00 TL, 258,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 235,20 TL – 266,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 28 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 277,44 TL, 52 günlük ortalama 300,75 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 224,67 TL ve 214,33 TL destek, 255,67 TL ve 276,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.