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Ankara'da 'fon' zirvesi! Erdoğan, kritik isimleri Beştepe'ye çağırdı

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasıyla ilgili bugün kritik bir toplantı gerçekleşti. "Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız." mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarını Beştepe'ye çağırdı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.

Ankara'da 'fon' zirvesi! Erdoğan, kritik isimleri Beştepe'ye çağırdı
Devrim Karadağ

Yüzbinlerce kişinin mağdur olduğu fon skandalı Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un da iddialara karıştığı fon soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir haber gelirken, SPK'dan gelen açıklamalar mağdurlar tarafından anlık takip ediliyor.

KRİTİK 'FON' TOPLANTISI

Gündemi sarsan fon skandalını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşanan süreçle ilgili Ankara'da bugün kritik bir toplantıya başkanlık etti.

Ankara da fon zirvesi! Erdoğan, kritik isimleri Beştepe ye çağırdı 1

ERDOĞAN, BEŞTEPE'YE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi.

Beştepe'deki kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.

Ankara da fon zirvesi! Erdoğan, kritik isimleri Beştepe ye çağırdı 2

ERDOĞAN: "NE HAK YERİZ NE DE VATANDAŞIN HAKKININ YENİLMESİNE GÖZ YUMARIZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar vermişti.

“Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz.” diyen Erdoğan, bugünkü toplantıyı işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eyleme giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde hesabını verecek. Yarın (bugün) ekonomi kurmaylarımızla, kurum yöneticileriyle bir araya geleceğim. Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür. Sorun fon piyasasının sınırlı bir kısmında." ifadeleri dikkat çekmişti.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış,

2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'e ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması
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