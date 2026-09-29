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'Balıkçı İsmet' olarak bilinen İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

'Balıkçı İsmet' olarak bilinen İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Mynet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

FON ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak da tanınan İsmet Öğüt gözaltına alındı. Mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.

Öğüt adına gerçekleşen çıkışların kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve paranın nihai yararlanıcıları inceleniyor. Fonlardan çıkan tutarların hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturma konusu işlemlerle ilişkisi de araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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