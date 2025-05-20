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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları tarife müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden gümrük tarifeleri müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Asya tarafında Çin, ekimden beri ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü. Otoriteler ekonomiyi Çin-ABD ticaret savaşının etkilerinden korumak için para politikasını gevşetmeye çalışırken büyük devlet bankaları da mevduat faizlerini indirdi.

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 7 ay sonra ilk kez 10 baz puan indirime gitti. Ulusal Bankalararası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5 seviyesine düşürüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 37.514, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 düşüşle 2.601 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla seyirle 3.381 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 23.660 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 81.765 puanda seyrediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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% 0.48
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THYAO
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ASELS
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10:26
KCHOL
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1.082.678.035,40
% -1.07
10:26
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