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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları ABD ile Japonya arasında planlanan yeni ticaret görüşmesinin bu hafta yapılabileceğine dair haber akışıyla yön ararken, bölge borsalarında bugün karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin azalması ve iyimser beklentiler risk iştahını artırırken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarına çevrildi.

Asya tarafında, ABD ile Japonya'dan üst düzey yetkililerin bu hafta iki ülke arasındaki ticaret konularını masaya yatırması bekleniyor. Bölgedeki haber akışına göre, Japonya'nın baş tarife müzakerecisi olarak Ryosei Akazawa, yeni ticaret görüşmesi için 30 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, süper uzun vadeli devlet tahvili getirilerindeki büyük dalgalanmaların daha kısa vadeli tahvillerin getirilerini etkileyebileceğini dile getirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre Hong Kong'daki konut fiyatları nisan ayında düşüş trendine son vererek, mart ayındaki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından nisanda yüzde 0,4 arttı. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üstünde 37.736, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 2.670 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.339 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 23.216 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 81.386 puanda seyrediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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