FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine yönelik artan iyimserliklere karşın görüşmelerin sonucuna yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle yön arayışı öne çıkıyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserliklere karşın yatırımcıların "bekle ve gör" yaklaşımını benimsemesiyle karışık seyir izleniyor.

Bugün devam eden ticaret görüşmelerinde Çin'in nadir toprak elementleri ihracatı ile ABD'nin Çin'e uyguladığı bazı teknolojik ürünlerdeki kısıtlamaların ele alınması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in, Güney Kore'de göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerini daha yüksek seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Çin ve Güney Kore'nin uluslararası ve bölgesel duruma daha fazla istikrar sağlaması gerektiğine işaret eden Şi, iki ülkenin serbest ticareti ve çok taraflılığı birlikte savunması, küresel ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin işlerliği ile istikrarını birlikte güvenceye alması gerektiğini vurguladı.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin piyasa katılımcılarıyla yakın iletişim halinde olarak uygun borç yönetim politikaları uygulayacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.201 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.871 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.385 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 24.139 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 82.502 puan seviyesinde bulunuyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesine rağmen yatırımcılar karışık bir seyir izledi.
  • Bugünkü görüşmelerde Çin'in nadir toprak elementleri ihracatı ve ABD'nin teknolojik ürün kısıtlamaları ele alındı.
  • Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile telefon görüşmesi yaptı.
  • Şi, iki ülkenin stratejik işbirliklerini güçlendirmesi ve serbest ticareti savunması gerektiğini vurguladı.

  • Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik cezalarının ardından park cezası!Trafik cezalarının ardından park cezası!
Çin'de elektrikli otomobil satışlarında artış! Takas teşvik programları etkili olduÇin'de elektrikli otomobil satışlarında artış! Takas teşvik programları etkili oldu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
291.25
2.385.357.265,75
% 1.66
10:56
AKBNK
58.05
1.858.843.091,20
% 3.2
10:56
ISCTR
11.7
1.650.071.508,65
% 2.45
10:56
YKBNK
27.84
1.530.990.411,58
% 1.68
10:56
GARAN
118
1.358.113.697,30
% 1.64
10:56
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Yeni destek paketleri geliyor!

Yeni destek paketleri geliyor!

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

Sıfırda ilgi büyük, ikinci elde kaçıyorlar! Güven azaldı

Sıfırda ilgi büyük, ikinci elde kaçıyorlar! Güven azaldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.